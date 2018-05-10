В воинских частях состоялась церемония принятия военной присяги

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 10-го мая в воинских частях и соединениях министерства обороны состоялась церемония принятия военной присяги.

Как сообщили Report в министерстве, на церемониях, организованных в воинских частях Отдельной Общевойсковой Армии, объединений, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Ракетных и Артиллерийских войск и других подразделениях обеспечения в соответствии с ритуалом, Боевое Знамя было вынесено на плац и после исполнения Государственного Гимна церемония была объявлена открытой.

Затем молодые солдаты торжественно приняли военную присягу.

В церемониях военной присяги приняли участие командование воинских частей, члены семей шехидов, представители местных исполнительных властей и общественности, а также ветераны и родители солдат.

После завершения официальной церемонии была организована концертная программа и родителям была представлена возможность ознакомиться с условиями, созданными в воинских частях.