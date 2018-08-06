В воинских частях состоится День открытых дверей и церемония принятия военной присяги

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ По поручению министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова 12 августа во всех воинских частях для родителей и родственников солдат будет проведен День открытых дверей, а также состоится церемония принятия военной присяги для молодых солдат в учебных частях и подразделениях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках Дня открытых дверей планируются встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы. Также будут организованы культурно-массовые мероприятия.