В воинских частях армии Азербайджана сданы в эксплуатацию новые объекты

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии ряда объектов в воинских частях.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, сначала Министр обороны почтил память и возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в новом здании штаба Н-ской воинской части, и оставил запись в Книге почетных посетителей и гостей.

Затем, в ходе ознакомления с новым зданием руководство Министерства обороны было подробно проинформировано о созданных здесь условиях. Было сообщено, что трехэтажное здание штаба состоит из 70-ти служебных и административных помещений. Все помещения оборудованы мебелью и линиями коммуникации. Здание оснащено системой централизованного отопления, линиями электропередачи, водо- и газоснабжения.

На территории проведены работы по благоустройству и озеленению участка, а также посажены 2500 различных пород деревьев.

Затем руководство министерства, посетив ещё одну воинскую часть, побывало в новопостроенном двухэтажном здании штаба и медпункте, переданном в пользование после капитального ремонта.

Было сообщено, что более 35-ти административных и служебных помещений штаба имеют систему централизованного отопления, электричество, водо- и газопроводы, линии коммуникации, а также оснащены необходимыми мебелью и оборудованием. На территории проведены работы по благоустройству, посажены 650 различных пород деревьев.

Руководство министерства также было проинформировано о двухэтажном медпункте. Было сообщено, что оснащенный современным медицинским оборудованием медпункт имеет приемное отделение, кабинеты неотложной скорой медицинской помощи, функциональной диагностики, дежурного врача, в том числе ординаторскую, стоматологическую, процедурную и другие комнаты, а также палаты, вещевой склад, аптеку и столовую. На территории проведены работы по благоустройству.

После ознакомления Министр обороны дал указания в связи с улучшением служебных и социально-бытовых условий военнослужащих, пожелал личному составу успехов в службе и поздравил с наступающими 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.