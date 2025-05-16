В воинских частях проводятся практические занятия с военнообязанными

В воинских частях Азербайджана в соответствии с планом подготовки Министерства обороны на 2025 год начался очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

В воинских частях Азербайджана в соответствии с планом подготовки Министерства обороны на 2025 год начался очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно программе сбора, проводимого совместно с Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу, в одной из воинских частей ВМС были проведены практические занятия с военнообязанными, привлеченными к сбору.

Участники отработали практические навыки по неполной разборке и сборке стрелкового оружия, состоящего на вооружении наших подразделений.

На очередном этапе военнообязанные выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия. Они также были обучены правилам оказания первой медицинской помощи, отработали методы эвакуации раненых с территории.

На сборе, проводимом в целях освоения тактико-технических характеристик и правил применения современного вооружения и военной техники, находящихся на вооружении азербайджанской армии, совершенствуются практические навыки, знания и умения военнообязанных, призванных из запаса, осваиваются новые военные знания.