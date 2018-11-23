В воинских частях проводятся мероприятия по поддержанию психологической работы и просвещению

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Согласно соответствующей инструкции, утвержденной министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, Управление по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу проводит мероприятия по поддержанию психологической работы и просвещению в воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службы министерства обороны.

Психологи и офицеры по работе с личным составом воинских частей проводят встречи в связи с адаптацией молодых солдат к службе, изучением их индивидуально-психологических особенностей, дают соответствующие рекомендации и проводят просветительскую работу по применению новых методов.

В ходе мероприятий проводятся практические занятия по оценке психологического состояния военнослужащих и изучению социально-психологических процессов в военных коллективах, а также ведутся беседы с молодыми солдатами на предмет психологического просвещения.