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    В воинских частях проводятся мероприятия по поддержанию психологической работы и просвещению

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    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Согласно соответствующей инструкции, утвержденной министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, Управление по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу проводит мероприятия по поддержанию психологической работы и просвещению в воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне.

    Об этом Report сообщили в пресс-службы министерства обороны. 

    Психологи и офицеры по работе с личным составом воинских частей проводят встречи в связи с адаптацией молодых солдат к службе, изучением их индивидуально-психологических особенностей, дают соответствующие рекомендации и проводят просветительскую работу по применению новых методов.

    В ходе мероприятий проводятся практические занятия по оценке психологического состояния военнослужащих и изучению социально-психологических процессов в военных коллективах, а также ведутся беседы с молодыми солдатами на предмет психологического просвещения.

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