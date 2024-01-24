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В воинских частях проводится строевой смотр, проверяется боевая техника и вооружение

В воинских частях проводится строевой смотр, проверяется боевая техника и вооружение В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2024 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду.
Армия
24 января 2024 г. 09:36
В воинских частях проводится строевой смотр, проверяется боевая техника и вооружение

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2024 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В связи с процессом подготовки к новому учебному периоду в воинских частях проводится строевой смотр, проверяются материально-учебные базы, тренировочные городки, боевая техника и вооружение, а также оснащение личного состава.

Кроме того, проверяются выполнение требований руководящих и других нормативных документов, наличие и использование учебных пособий.

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Версия на английском языке ФотоPreparation process for new training period continues in army units
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hissələrdə sıra baxışları keçirilir, döyüş texnikası və silahlar yoxlanılır

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