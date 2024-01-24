В воинских частях проводится строевой смотр, проверяется боевая техника и вооружение

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2024 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2024 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В связи с процессом подготовки к новому учебному периоду в воинских частях проводится строевой смотр, проверяются материально-учебные базы, тренировочные городки, боевая техника и вооружение, а также оснащение личного состава.

Кроме того, проверяются выполнение требований руководящих и других нормативных документов, наличие и использование учебных пособий.