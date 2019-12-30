В воинских частях прошел "День открытых дверей" - ФОТО

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года во всех воинских частях Азербайджанской Армии для родителей и родственников солдат был проведен "День открытых дверей".

Как сообщили Report в министерстве обороны, посетители ознакомились с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетили служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые. Для гостей была организована демонстрация различных видов военной техники и вооружения.

В рамках "Дня открытых дверей", который прошел в воинских частях с участием министра обороны, заместителей министра, командующих видами войск, были проведены встречи с родителями, обсуждены все интересующие их вопросы, а также организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия, вручены праздничные подарки.