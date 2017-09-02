В воинских частях министерства обороны проводится День открытых дверей

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На основании поручения министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, по случаю праздника Гурбан байрамы сегодня во всех воинских частях объявлен День открытых дверей.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, посетители, представители общественности и СМИ получат возможность непосредственно ознакомиться с условиями жизни и быта, созданными в воинских частях, а также посетить служебные и административные здания, солдатские общежития и столовые.

В различных воинских частях Вооруженных сил пройдет День открытых дверей с участием руководящего состава, будут организованы встречи с родителями, состоится обсуждение интересующих их вопросов, будут проводиться концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.