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    В воинских частях министерства обороны проводится День открытых дверей

    На мероприятии с участием руководящего состава Вооруженных сил будут организованы встречи солдат с родителями

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На основании поручения министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, по случаю праздника Гурбан байрамы сегодня во всех воинских частях объявлен День открытых дверей.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, посетители, представители общественности и СМИ получат возможность непосредственно ознакомиться с условиями жизни и быта, созданными в воинских частях, а также посетить служебные и административные здания, солдатские общежития и столовые.

    В различных воинских частях Вооруженных сил пройдет День открытых дверей с участием руководящего состава, будут организованы встречи с родителями, состоится обсуждение интересующих их вопросов, будут проводиться концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

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