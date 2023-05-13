В воинских частях ГПС новобранцы принесли присягу

12 мая в воинских частях Государственной пограничной службы состоялась церемония приведения к присяге новобранцев.

12 мая в воинских частях Государственной пограничной службы состоялась церемония приведения к присяге новобранцев.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ведомства.

В ходе церемонии на площадь было вынесено боевое знамя воинской части, исполнен государственный гимн. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана и освобождение наших земель от оккупации.

После того, как новобранцы были торжественно приведены к присяге, личному составу было передано поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Церемония завершилась торжественным маршем новобранцев перед трибуной.