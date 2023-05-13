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В воинских частях ГПС новобранцы принесли присягу

В воинских частях ГПС новобранцы принесли присягу 12 мая в воинских частях Государственной пограничной службы состоялась церемония приведения к присяге новобранцев.
Армия
13 мая 2023 г. 10:44
В воинских частях ГПС новобранцы принесли присягу

12 мая в воинских частях Государственной пограничной службы состоялась церемония приведения к присяге новобранцев.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ведомства.

В ходе церемонии на площадь было вынесено боевое знамя воинской части, исполнен государственный гимн. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана и освобождение наших земель от оккупации.

После того, как новобранцы были торжественно приведены к присяге, личному составу было передано поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Церемония завершилась торжественным маршем новобранцев перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX-nin hərbi hissələrində gənc əsgərlər and içiblər

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