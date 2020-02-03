В воинских частях Азербайджана начался новый учебный период

В видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии начался новый учебный период. На митингах, проведенных во всех частях, были доведены основные цели и задачи на период обучения и порядок их выполнения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Учебный процесс в армии будет организовываться и проводиться в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе, с целью повышения уровня боеготовности войск.

В первый день занятий во всех частях проводились тренировки по боевой готовности, которые отмечались высокой эффективностью и качеством.