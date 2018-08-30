 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В воинских частях Азербайджанской армии проводятся полевые выходы

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2018 год, в учебных центрах начались полевые выходы воинских частей.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, основной целью занятий является повышение боевых практических навыков военнослужащих, своевременное выполнение поставленных задач с точным применением огневых средств и боевой техники, а также совершенствование способностей личного состава четко и решительно управлять подразделениями.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi