В воинских частях Азербайджанской армии проводятся полевые выходы

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2018 год, в учебных центрах начались полевые выходы воинских частей.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, основной целью занятий является повышение боевых практических навыков военнослужащих, своевременное выполнение поставленных задач с точным применением огневых средств и боевой техники, а также совершенствование способностей личного состава четко и решительно управлять подразделениями.