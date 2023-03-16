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В воинских частях азербайджанской армии проверено состояние боевой готовности подразделений

В воинских частях азербайджанской армии проверено состояние боевой готовности подразделений Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в нескольких воинских частях азербайджанской армии проверено состояние боевой готовности подразделений.
Армия
16 марта 2023 г. 13:17
В воинских частях азербайджанской армии проверено состояние боевой готовности подразделений

Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в нескольких воинских частях азербайджанской армии проверено состояние боевой готовности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В связи с началом проверки боевое знамя было вынесено на плац. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В воинских частях были проведены строевые смотры, проверены материально-учебные базы, вооружение и боевое оснащение личного состава, а также индивидуальная подготовка военнослужащих.

По итогам проверки была проведена церемония награждения подразделений, отличившихся боевой подготовкой.

На церемонии были переданы поручения министра обороны в связи с дальнейшим повышением боеспособности подразделений, совершенствованием знаний и навыков командного состава, изучением возможностей принятого на вооружение оружия, техники и оборудования, проведением учений в соответствии с условиями реального боя и повышением бдительности в праздничные дни.

В заключение состоялось показательное занятие по боевой подготовке. Группе военнослужащих, отличившихся на военной службе, были вручены ценные подарки и почетные грамоты.

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Версия на английском языке ФотоState of combat readiness of Azerbaijan's military units inspected
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun hərbi hissələrində döyüşə hazırolma vəziyyəti yoxlanılıb

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