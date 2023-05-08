В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в воинских частях армии Азербайджана проведены командно-штабные учения.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В ходе учений на карте были уточнены действия по выполнению задач, было проверено взаимодействие подразделений и согласованность штабов как единого органа управления. На компьютере были выполнены и оценены задачи по принятым решениям, заслушаны доклады командиров.
Основное внимание в ходе проведения командно-штабных учений было уделено повышению управленческих способностей и навыков оперативного принятия решений командирами при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, а также дальнейшему совершенствованию деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.
Задачи, поставленные на учениях, были успешно выполнены.