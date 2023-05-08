О нас

В воинских частях армии Азербайджана проведены командно-штабные учения

В воинских частях армии Азербайджана проведены командно-штабные учения В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в воинских частях армии Азербайджана проведены командно-штабные учения.
Армия
8 мая 2023 г. 13:20
В воинских частях армии Азербайджана проведены командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в воинских частях армии Азербайджана проведены командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе учений на карте были уточнены действия по выполнению задач, было проверено взаимодействие подразделений и согласованность штабов как единого органа управления. На компьютере были выполнены и оценены задачи по принятым решениям, заслушаны доклады командиров.

Основное внимание в ходе проведения командно-штабных учений было уделено повышению управленческих способностей и навыков оперативного принятия решений командирами при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, а также дальнейшему совершенствованию деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Задачи, поставленные на учениях, были успешно выполнены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоCommand-Staff Exercises held in military units of Azerbaijani Armed Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda komanda-qərargah təlimləri keçirilib

Другие новости из категории

Ветеран Полад Рзаев совершил восхождение на Пик Гейдара
ВидеоВетеран Полад Рзаев совершил восхождение на "Пик Гейдара"
8 мая 2023 г. 12:40
Армянские вооруженные формирования открыли огонь по экскаватору в Лачыне
Армянские вооруженные формирования открыли огонь по экскаватору в Лачыне
8 мая 2023 г. 10:36
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
7 мая 2023 г. 11:31
Вооружение и военная техника армии Азербайджана переводятся на летний режим эксплуатации
ФотоВооружение и военная техника армии Азербайджана переводятся на летний режим эксплуатации
6 мая 2023 г. 13:50
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
Хулуси Акар: Напряженность на азербайджано-армянской границе препятствует процессу нормализации
Хулуси Акар: Напряженность на азербайджано-армянской границе препятствует процессу нормализации
5 мая 2023 г. 14:58
Проведены тактические учения подразделений ПВО армии Азербайджана 
Проведены тактические учения подразделений ПВО армии Азербайджана 
5 мая 2023 г. 13:41
В Анкаре прошла встреча военных юристов Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре прошла встреча военных юристов Азербайджана и Турции
4 мая 2023 г. 18:51
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Начала работу международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоНачала работу международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
3 мая 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi