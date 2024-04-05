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В воинских частях армии Азербайджана прошли заседания по итогам первого квартала

В воинских частях армии Азербайджана прошли заседания по итогам первого квартала
Армия
5 апреля 2024 г. 10:23
В воинских частях армии Азербайджана прошли заседания по итогам первого квартала

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в воинских частях состоялись заседания по итогам первого квартала.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

На заседаниях были заслушаны доклады о проделанной за первый квартал текущего года работе по повышению боеспособности, организации служебно-боевой деятельности воинских частей и выполненных задачах, было широко проанализировано состояние боевой подготовки, службы войск, материально-технического обеспечения и воинской дисциплины.

До сведения участников были доведены задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о совершенствовании организации служебно-боевой деятельности, службы войск и боевого дежурства.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам первого квартала.

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Версия на английском языке ФотоFinal meetings on results of 1Q24 held in Azerbaijani military units
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hissələrdə birinci rübün nəticələrinə dair yekun iclaslar keçirilib

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