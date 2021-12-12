В Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского организован медиатур

В связи с Днем памяти основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева в Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского был организован медиатур.

В связи с Днем памяти основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева в Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского был организован медиатур.

Как сообщает Report, вначале участники тура посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в лицее.

Затем официальный представитель Министерства обороны, генерал-майор Бекир Оруджев дал журналистам подробную информацию об истории создания, пути развития и деятельности военного лицея, учебно-образовательном процессе.

Он отметил, что Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского был создан по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1971 году на базе Бакинской восьмилетней школы-интерната №2: "24 ноября 1997 года распоряжением великого лидера школа была переименована в Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского".

Генерал-майор рассказал, что основной целью Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского является подготовка образованных и патриотичных офицеров для армии: "Мы стараемся, чтобы наши будущие офицеры - курсанты получили здесь хорошее образование, были дисциплинированы и успешно продолжили обучение в высших военных училищах. Военный лицей на сегодняшний день выпустил более 12 тысяч человек. Более 20 выпускников были повышены до генеральских званий".

Б.Оруджев отметил, что после восстановления независимости Азербайджана выпускники военного лицея всегда были на передовой в армейском строительстве, в борьбе за сохранение территориальной целостности республики: "Более 100 выпускников лицея за проявленное мужество награждены орденами и медалями, 11 человек удостоены почетного звания Национального героя Азербайджана. Их имена навсегда вписаны в военную историю Азербайджана".

Он также отметил, что офицеры военного лицея самоотверженно сражались в 44-дневной Отечественной войне: "В боевых действиях участвовали 60 человек офицерского состава военного лицея, трое из них получили ранения, а майор Асиман Алиев стал шехидом. Из выпускников лицея 18 человек удостоены звания Героя Отечественной войны, а остальные - орденов и медалей".

Генерал азербайджанской армии также рассказал о военном строительстве, осуществляемом сегодня в нашей стране под руководством и контролем Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева: "Сегодня на освобожденных спустя почти 30 лет территориях гордо развевается флаг Азербайджана".

Затем представители СМИ ознакомились с учебными корпусами военного лицея, медицинским пунктом, спортивным комплексом, интерактивным залом по стрельбе, общежитием курсантов, столовой и другими административными зданиями, поинтересовались бытовыми условиями, военной и физической подготовкой курсантов, учебным процессом.