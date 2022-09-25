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В военных учебных заведениях минобороны Азербайджана почтена память шехидов

В военных учебных заведениях минобороны Азербайджана почтена память шехидов В Военном институте имени Гейдара Алиева и военном лицее имени Джамшида Нахчыванского прошли мероприятия под названием "Шехиды бессмертны – Родина неделима!", где были почтены память шехидов, павших в сентябре 2022 года за независимость и территориальную
Армия
25 сентября 2022 г. 16:47
В военных учебных заведениях минобороны Азербайджана почтена память шехидов

В Военном институте имени Гейдара Алиева и военном лицее имени Джамшида Нахчыванского прошли мероприятия под названием "Шехиды бессмертны – Родина неделима!", где были почтены память шехидов, павших в сентябре 2022 года за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны, на мероприятиях, в которых приняли участие представители оборонного ведомства и общественности, члены семей, близкие, а также боевые товарищи шехидов, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие рассказали о значении блестящей победы, одержанной нашей армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, о героизме и доблести, проявленных сынами Азербайджана в Отечественной войне, а также о решительных ответных мерах, предпринятых нашими подразделениями против широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении 12-14 сентября 2022 года.

Затем были представлены видеоролики, посвященные победе Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне и славному боевому пути наших шехидов.

В завершение творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и курсанты учебных заведений специального назначения представили художественные композиции, воспевающие героизм, патриотизм, отвагу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhidlərin xatirəsinə həsr olunan anım mərasimləri keçirilib

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