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В военных учебных заведениях Азербайджана почтили память шехидов

В военных учебных заведениях Азербайджана почтили память шехидов В Военном институте имени Гейдара Алиева, а также в высшей военной школе имени Джамшида Нахчыванского cостоялись церемонии почтения шехидов отечественной войны памяти Рамиля Бабаева и Сабухи Садыгова.
Армия
17 декабря 2023 г. 15:36
В военных учебных заведениях Азербайджана почтили память шехидов

В Военном институте имени Гейдара Алиева, а также в высшей военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялись церемонии почтения памяти шехидов отечественной войны Рамиля Бабаева и Сабухи Садыгова.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В мероприятиях приняли участие представители Минобороны и общественности, сотрудники образовательных учреждений, члены семей, родственники и товарищи шехидов, коллектив Армейского идейно-культурного центра имени Ази Асланова, а также другие гости.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, погибших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали об исторической победе азербайджанской армии, одержанной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, примерах героизма и доблести, проявленных нашими отважными сыновьями в завоевании этой славной Победы.

Участникам церемонии были представлены видеоролики о славной жизни и боевом пути наших шехидов.

Члены семей и близкие шехидов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за внимание и заботу о них, а также за постоянное чествование памяти наших шехидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhidlərin xatirəsinə həsr olunan anım mərasimləri keçirilib

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