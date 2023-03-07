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В военном лицее проведена встреча с военруками средних общеобразовательных школ

В военном лицее проведена встреча с военруками средних общеобразовательных школ При совместной организации Министерства обороны и Министерства науки и образования Азербайджана в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского была проведена встреча с целью воспитания молодежи в духе военного патриотизма и повышения привлекательности военн
Армия
7 марта 2023 г. 16:32
В военном лицее проведена встреча с военруками средних общеобразовательных школ

При совместной организации Министерства обороны и Министерства науки и образования Азербайджана в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского была проведена встреча с целью воспитания молодежи в духе военного патриотизма и повышения привлекательности военной службы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече присутствовали представители Министерства обороны, Министерства науки и образования, а также военные руководители средних общеобразовательных школ.

Участники встречи посетили Центр Гейдара Алиева на территории военного лицея имени Джамшида Нахчыванского и отдали дань памяти великой личности, возложив цветы к его бюсту.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi liseydə orta ümumtəhsil məktəblərinin hərbi rəhbərləri ilə toplantı keçirilib

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