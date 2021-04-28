В Военном лицее почтили память офицера-шехида

В Военном лицее им. Джамшида Нахчыванского состоялась церемония поминовения полковника-лейтенанта Гариба Бахшалиева, павшего шехидом в Отечественной войне.

В Военном лицее им. Джамшида Нахчыванского состоялась церемония поминовения полковника-лейтенанта Гариба Бахшалиева, павшего шехидом в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии, организованном Армейским культурно-идеологическим центром им. Ази Асланова, приняли участие офицерский, курсантский и преподавательский состав лицея, члены семьи и боевые товарищи шехида.

Участники мероприятия поделились воспоминаниями о полковник-лейтенанте Г.Бахшалиеве, долгие годы служившем в стенах Военного лицея имени Дж.Нахчыванского, поведали о его преданности Родине, народу и государству. Участникам мероприятия была представлена фотовыставка, отражающая разные периоды жизни героя.

В заключение солисты Ансамбля песни и танца Армейского культурно-идеологического центра им. Ази Асланова исполнили песни и марши, воспевающие героизм и патриотизм.