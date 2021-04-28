О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Военном лицее почтили память офицера-шехида

В Военном лицее почтили память офицера-шехида В Военном лицее им. Джамшида Нахчыванского состоялась церемония поминовения полковника-лейтенанта Гариба Бахшалиева, павшего шехидом в Отечественной войне.
Армия
28 апреля 2021 г. 16:23
В Военном лицее почтили память офицера-шехида

В Военном лицее им. Джамшида Нахчыванского состоялась церемония поминовения полковника-лейтенанта Гариба Бахшалиева, павшего шехидом в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии, организованном Армейским культурно-идеологическим центром им. Ази Асланова, приняли участие офицерский, курсантский и преподавательский состав лицея, члены семьи и боевые товарищи шехида.

Участники мероприятия поделились воспоминаниями о полковник-лейтенанте Г.Бахшалиеве, долгие годы служившем в стенах Военного лицея имени Дж.Нахчыванского, поведали о его преданности Родине, народу и государству. Участникам мероприятия была представлена фотовыставка, отражающая разные периоды жизни героя.

В заключение солисты Ансамбля песни и танца Армейского культурно-идеологического центра им. Ази Асланова исполнили песни и марши, воспевающие героизм и патриотизм.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Liseydə şəhid polkovnik-leytenantın xatirəsi anılıb

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции
ФотоИльхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции
28 апреля 2021 г. 15:03
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
28 апреля 2021 г. 09:44
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
27 апреля 2021 г. 19:50
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
27 апреля 2021 г. 18:15
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
27 апреля 2021 г. 14:37
Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
ФотоКитай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
27 апреля 2021 г. 13:29
Состав ЦИК сформирован заново
Состав ЦИК сформирован заново
27 апреля 2021 г. 12:29
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
27 апреля 2021 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi