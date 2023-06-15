В военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялся очередной выпуск курсантов

Сегодня в военном лицее имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны состоялось торжественное мероприятие по случаю выпуска курсантов в 2023 году.

Сегодня в военном лицее имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны состоялось торжественное мероприятие по случаю выпуска курсантов в 2023 году.

Как сообщает Report, в мероприятии по случаю 51-го выпуска приняли участие руководство Национального университета обороны, личный состав и руководство лицея, преподаватели, учащиеся, родители, представители объединенного комитета профсоюза Минобороны, СМИ и общественности.

Сначала память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, была почтена минутой молчания.

Затем личный состав торжественно вынес боевое знамя лицея.

И.о. ректора Национального университета обороны, профессор генерал-лейтенант Гейдар Пириев выступил с речью и поздравил выпускников от имени министра обороны, коллектива университета и от себя лично, пожелал им успехов в дальнейшей службе.