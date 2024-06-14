В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского прошла церемония выпуска курсантов

14 июня состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны.

14 июня состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску курсантов Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном по случаю 53-го выпуска, приняли участие руководство Национального университета обороны, личный состав и руководство лицея, преподаватели, выпускники, родители, сотрудники Министерства обороны, а также представители общественности и СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В сопровождении военного оркестра личный состав исполнил Государственный гимн Азербайджана, после чего состоялся торжественный вынос на плац Боевого знамени лицея.

Выступивший на церемонии ректор Национального университета обороны полковник Гюндуз Абдулов подчеркнул значимую роль учебного заведения, основанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в подготовке профессиональных солдат.

Напомним, что Военный лицей имени командира дивизии Джамшида Нахчыванского был создан по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1971 году на базе 8-летней школы-интерната № 2 города Баку.