В Военном лицее им. Джамшида Нахчыванского состоялась церемония выпуска

09:19 В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялась 53-я церемония выпуска.

В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялась 53-я церемония выпуска.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны - Генеральный директор Агиль Гурбанов и другие руководящие лица Министерства, а также руководство Национального университета обороны и лицея, профессорско-преподавательский состав, курсанты, выпускники, окончившие учебное заведение в разные годы, родители, представители общественности и СМИ.

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндюз Абдулов выступил с речью, поздравив выпускников от имени руководства Министерства обороны по случаю знаменательного дня и пожелал им успехов в будущей службе.

Боевое знамя Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского было передано курсантам следующего выпуска.

Курсанты исполнили марш лицея в сопровождении военного оркестра. Личный состав торжественным маршем прошел перед трибуной.

Фото: Мирджавид Эминоглу