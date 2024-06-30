О нас

В Военном институте состоялось мероприятие на военно- патриотическую тематику

В Военном институте состоялось мероприятие на военно- патриотическую тематику В Военном институте имени Гейдара Алиева при совместной организации Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Гянджинского идеологического и культурного центра состоялось мероприятие на тему "Влияние книги на военно-п
Армия
30 июня 2024 г. 14:26
В Военном институте состоялось мероприятие на военно- патриотическую тематику

В Военном институте имени Гейдара Алиева при совместной организации Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Гянджинского идеологического и культурного центра состоялось мероприятие на тему "Влияние книги на военно-патриотическое воспитание молодежи".

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, в мероприятии принимали участие руководители, офицеры, преподаватели, курсантский состав Военного института, представители НАНА, председатель Объединения Зангезурских общин и другие гости.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и сынов Отечества, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Состоялтсь выступления на тему мероприятия, отмечалась большая роль книги в военно-патриотическом воспитании и просвещении молодежи. Подчеркивалась важность повышения интереса к книге у молодого поколения.

Исполняющий обязанности ректора Военного института имени Гейдара Алиева Герой Отечественной войны Низами Мовланов поблагодарил участников мероприятия. Отмечалась необходимость проведения подобных мероприятий на постоянной основе.

В заключение представители НАНА подарили библиотеке института 30 экземпляров книг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi institutda hərbi vətənpərvərlik mövzusunda tədbir keçirilib

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
23 июня 2024 г. 20:49
В Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских
ФотоВ Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских
24 июня 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi