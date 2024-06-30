В Военном институте состоялось мероприятие на военно- патриотическую тематику

В Военном институте имени Гейдара Алиева при совместной организации Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Гянджинского идеологического и культурного центра состоялось мероприятие на тему "Влияние книги на военно-п

В Военном институте имени Гейдара Алиева при совместной организации Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Гянджинского идеологического и культурного центра состоялось мероприятие на тему "Влияние книги на военно-патриотическое воспитание молодежи".

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, в мероприятии принимали участие руководители, офицеры, преподаватели, курсантский состав Военного института, представители НАНА, председатель Объединения Зангезурских общин и другие гости.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и сынов Отечества, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Состоялтсь выступления на тему мероприятия, отмечалась большая роль книги в военно-патриотическом воспитании и просвещении молодежи. Подчеркивалась важность повышения интереса к книге у молодого поколения.

Исполняющий обязанности ректора Военного института имени Гейдара Алиева Герой Отечественной войны Низами Мовланов поблагодарил участников мероприятия. Отмечалась необходимость проведения подобных мероприятий на постоянной основе.

В заключение представители НАНА подарили библиотеке института 30 экземпляров книг.