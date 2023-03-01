В Военном институте состоялась церемония открытия Мемориального комплекса в честь шехидов

1 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

1 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева на территории Военного института.



При участии руководства министерства, офицеров, курсантов, профессорско-преподавательского состава Военного института и семей шехидов состоялась церемония открытия мемориального комплекса в честь военнослужащих – воспитанников института, ставших шехидами в ходе Отечественной войны.



В начале мероприятия минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.



Выступивший на церемонии генерал-полковник З.Гасанов рассказал об исторической значимости нашей славной победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Отметив, что шехиды являются гордостью нашего народа, министр поблагодарил их родителей за воспитание достойных сынов Родины.



Было отмечено, что 549 военнослужащих – воспитанников Военного института принимали участие в Отечественной войне, 10 из них героически погибли, один военнослужащий распоряжением главы государства был удостоен почетного звания «Герой Отечественной войны».



Выступившие на церемонии члены семей шехидов выразили признательность руководству страны за оказанное внимание и заботу. Они подчеркнули, что испытывают гордость за проявленные их детьми мужество и героизм, которые являются примером для всего молодого поколения, и подаренное ими счастье освобождение наших земель из-под оккупации.



После церемонии открытия министр обороны пообщался с семьями шехидов, поинтересовался их нуждами и ответил на их вопросы.



В заключение было сделано совместное фото на память.