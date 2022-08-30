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В Военном институте отметили День Победы братской Турции

В Военном институте отметили День Победы братской Турции В Военном институте имени Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 30 августа - 100-й годовщине Дня Победы братской Турецкой Республики.
Армия
30 августа 2022 г. 19:51
В Военном институте отметили День Победы братской Турции

В Военном институте имени Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 30 августа - 100-й годовщине Дня Победы братской Турецкой Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Вначале участники мероприятия минутой молчания почтили память Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Затем был показан видеоролик о борьбе Турции за независимость.

Была подчеркнута исключительная роль глав государств в доведении отношений между странами до уровня дружбы, братства и стратегического союзничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi İnstitutda Türkiyənin Zəfər Bayramı qeyd olunub - VİDEO

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