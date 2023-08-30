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В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Турции

В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Турции В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 101-й годовщине Дня Победы Турции.
Армия
30 августа 2023 г. 12:36
В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Турции

В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 101-й годовщине Дня Победы Турции.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

После объявления мероприятия открытым, минутой молчания была почтена память великих лидеров - Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов. В сопровождении военного оркестра были исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции.

Выступившие на мероприятии подчеркнули, что великая историческая победа, одержанная под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, является одной из самых знаменательных страниц военной истории турецкого народа. До сведения участников мероприятия было доведено, что военнослужащие турецкой армии на протяжении всей истории, решительно сражаясь с врагом, проявляли мужество, героизм, всегда добиваясь славных побед на поле боя.

После показа короткометражного фильма "История Победы 30 августа", курсанты Военного института исполнили стихи.

В заключение солисты Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова в сопровождении Военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева исполнили песни и марши, воспевающие победу Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda Türkiyənin Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

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