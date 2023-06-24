В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась очередная церемония выпуска

В Военном институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску 2023 года

В Военном институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску 2023 года.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном по случаю 23-го выпуска, приняли участие руководство Национального университета обороны и военного института, военнослужащие Министерства обороны, личный состав, преподаватели, выпускники, родители, а также представители общественности и СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана. На парадный плац было торжественно вынесено боевое знамя военного института.

Молодые офицеры пообещали, что оправдают оказанное им доверие, будут достойно служить Родине, государству и народу.

Затем выпускникам Военного института имени Гейдара Алиева были вручены дипломы и подарки.