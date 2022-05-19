В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась научно-практическая конференция

При организации Военного института имени Гейдара Алиева при Национальном университете обороны состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему ”Азербайджан в поствоенный период: новые подходы и перспективы в армейском строительстве".

При организации Военного института имени Гейдара Алиева при Национальном университете обороны состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему ”Азербайджан в поствоенный период: новые подходы и перспективы в армейском строительстве".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав различных высших и специальных учебных заведений, представители Национальной академии наук Азербайджана и Минкультуры.

В начале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На мероприятии говорилось об организационной работе, значении конференции, актуальности принятых научных статей, а также о сотрудничестве военного учебного заведения с другими высшими учебными заведениями.

В заключение были заслушаны научные доклады и проведены обсуждения.