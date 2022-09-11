О нас

В Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия присяги

В Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия присяги В связи с началом нового учебного года в Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги новыми курсантами.
Армия
11 сентября 2022 г. 10:47
В Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия присяги

В связи с началом нового учебного года в Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги новыми курсантами.

Как передает Report, в мероприятии, в котором приняли участие личный состав Военного института имени Гейдара Алиева, родители и представители общественности, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет Родины, был озвучен государственный гимн.

Затем курсанты приняли военную присягу.

Выступивший перед курсантами ректор института генерал-майор Физули Салахов рассказал о необходимости быть верным Родине, государству, нести образцовую службу, познавать секреты военного дела, постоянно повышать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и указания командного состава.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda növbəti andiçmə mərasimi keçirilib

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi