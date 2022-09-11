В Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия присяги

В связи с началом нового учебного года в Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги новыми курсантами.

В связи с началом нового учебного года в Военном институте имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги новыми курсантами.

Как передает Report, в мероприятии, в котором приняли участие личный состав Военного института имени Гейдара Алиева, родители и представители общественности, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет Родины, был озвучен государственный гимн.

Затем курсанты приняли военную присягу.

Выступивший перед курсантами ректор института генерал-майор Физули Салахов рассказал о необходимости быть верным Родине, государству, нести образцовую службу, познавать секреты военного дела, постоянно повышать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и указания командного состава.