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В Военном институте им. Гейдара Алиева состоялось мероприятие

В Военном институте им. Гейдара Алиева состоялось мероприятие В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялся "круглый стол" на тему "Современный учебный процесс: проблемы, новые требования и вызовы", посвященный 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Армия
3 марта 2023 г. 15:51
В Военном институте им. Гейдара Алиева состоялось мероприятие

В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялся "круглый стол" на тему "Современный учебный процесс: проблемы, новые требования и вызовы", посвященный 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В мероприятии, наряду с офицерским и профессорско-преподавательским составом Военного института, приняли участие представители Военного научно-исследовательского института, Института образования, Института "Азербайджан", Академии им. Гейдара Алиева Государственной службы безопасности и Полицейской академии Министерства внутренних дел.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя свободы, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем участникам был представлен брифинг об основных направлениях деятельности военно-учебного заведения и учебном процессе.

Напомнив слова Общенационального лидера "Образование - это будущее нации", участники мероприятия отметили, что после возвращения Гейдара Алиева к власти Азербайджан вступил в новый этап развития. В республике уделяется большое внимание всем областям, особенно науке и образованию.

Было отмечено, что благодаря реформам в сфере образования, проводимым под руководством достойного преемника Общенационального лидера - Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в нашей стране ведется важная работа по просвещению молодого поколения.

На мероприятии состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам современного учебного процесса, специфике обучения в военных и гражданских учебных заведениях, новым требованиям и вызовам, а также другим вопросам.
В заключение было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоEvent held at Military Institute, named after Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda tədbir keçirilib

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