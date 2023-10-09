Ханлар Велиев: Число военных преступлений сократилось

В Военной прокуратуре Азербайджана состоялось заседание расширенной коллегии.

В Военной прокуратуре Азербайджана состоялось заседание расширенной коллегии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе заседания начальник отдела по надзору за следствием в военных прокуратурах, полковник юстиции Гуммет Мамедов и заместитель начальника следственного управления, советник юстиции Рустам Алескеров рассказали о проделанной работе в отчетном периоде, а также о работе Военной прокуратуры.

В свою очередь военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев подчеркнул, что по сравнению с первым полугодием 2022 года число зарегистрированных за аналогичный период 2023 года преступлений, связанных с умышленным убийством, снизилось на 20 процентов. Кроме того, число преступлений, связанных с покушением на умышленное убийство снизилось на 66,7 процента, а случаев самоубийств - на 75 процентов, сказал он.