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    В Военной Академии ВС проведена рабочая встреча по "Оценке военной игры"

    В военной игре приняли участие профессоры Колледжа Штаба Объединенных Сил США Чарльз Дэвис и Патрик Ханнум
    © Mod.gov.az

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Военной Академии Вооруженных сил проведена рабочая встреча по "Оценке военной игры". Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    Согласно Плану совместных действий НАТО-Азербайджан по оказанию помощи некоторым сферам системы военного образования Вооруженных сил в Азербайджане, в Военной Академии Вооруженных сил проводится рабочая встреча по "Оценке военной игры".

    В военной игре, проходившей в Военной Академии, приняли участие профессоры Колледжа Штаба Объединенных Сил США Чарльз Дэвис и Патрик Ханнум, а также профессорско-преподавательский состав и слушатели Военной Академии.

    В ходе рабочей встречи гостям был представлен брифинг об организации учебного процесса, научной работы в Военной Академии, военной игре, проводимой в академии.

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