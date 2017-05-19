В Военной Академии ВС проведена рабочая встреча по "Оценке военной игры"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Военной Академии Вооруженных сил проведена рабочая встреча по "Оценке военной игры". Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно Плану совместных действий НАТО-Азербайджан по оказанию помощи некоторым сферам системы военного образования Вооруженных сил в Азербайджане, в Военной Академии Вооруженных сил проводится рабочая встреча по "Оценке военной игры".

В военной игре, проходившей в Военной Академии, приняли участие профессоры Колледжа Штаба Объединенных Сил США Чарльз Дэвис и Патрик Ханнум, а также профессорско-преподавательский состав и слушатели Военной Академии.

В ходе рабочей встречи гостям был представлен брифинг об организации учебного процесса, научной работы в Военной Академии, военной игре, проводимой в академии.