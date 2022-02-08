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В Военной академии Вооруженных сил проходит учебный курс НАТО

В Военной академии Вооруженных сил проходит учебный курс НАТО В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2022 год, в Военной академии Вооруженных cил Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) пров
Армия
8 февраля 2022 г. 16:56
В Военной академии Вооруженных сил проходит учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2022 год, в Военной академии Вооруженных cил Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) проводится курс "Меры противодействия самодельным взрывным устройствам".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На курсе слушателям были представлены брифинги о различных направлениях совместной деятельности в ходе принятия НАТО мер противодействия самодельным взрывным устройствам.

Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены практические групповые задания.

Учебный курс продлится до 11 февраля.

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Версия на английском языке ФотоNATO training course underway at War College of Armed Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO zabitləri Azərbaycanda partlayıcı qurğularla bağlı təlim keçir

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