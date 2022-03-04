В Военной академии состоялась встреча с пакистанской делегацией

4 марта начальник Военной академии Вооруженных сил Азербайджана генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Военно-морской академии Пакистана контр-адмиралом Шифаатом Али

4 марта начальник Военной академии Вооруженных сил Азербайджана генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Военно-морской академии Пакистана контр-адмиралом Шифаатом Али Ханом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений по восходящей линии, обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в области военного образования.

Гостям был представлен брифинг о системе военного образования в Азербайджане.

В заключение было сделано фото на память, организована экскурсия в Музей ковра и Музей искусств.