В Военной академии состоялась открытие очередного курса

Состоялась церемония открытия очередного приема на академический курс Стратегических исследований и управления государственной обороной Военной академии Вооруженных сил.

Состоялась церемония открытия очередного приема на академический курс Стратегических исследований и управления государственной обороной Военной академии Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Вначале минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Начальник Военной академии Вооруженных сил генерал-лейтенант Гейдар Пириев от имени министра обороны поздравил участников церемонии с открытием академического курса, пожелал им успехов в учебе и на работе.

В ходе обучения слушателям будут прочитаны лекции на темы: международные отношения, глобальная безопасность, внешняя политика, стратегия и планирование обороны, основы государственной обороны и управления оборонными ресурсами. Учебный процесс будет проводится в течение 5 месяцев с февраля по июнь каждого года и будет включать лекции, семинары, групповые занятия и практический опыт.