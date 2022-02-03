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В Военной академии состоялась открытие очередного курса

В Военной академии состоялась открытие очередного курса Состоялась церемония открытия очередного приема на академический курс Стратегических исследований и управления государственной обороной Военной академии Вооруженных сил.
Армия
3 февраля 2022 г. 16:31
В Военной академии состоялась открытие очередного курса

Состоялась церемония открытия очередного приема на академический курс Стратегических исследований и управления государственной обороной Военной академии Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Вначале минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Начальник Военной академии Вооруженных сил генерал-лейтенант Гейдар Пириев от имени министра обороны поздравил участников церемонии с открытием академического курса, пожелал им успехов в учебе и на работе.

В ходе обучения слушателям будут прочитаны лекции на темы: международные отношения, глобальная безопасность, внешняя политика, стратегия и планирование обороны, основы государственной обороны и управления оборонными ресурсами. Учебный процесс будет проводится в течение 5 месяцев с февраля по июнь каждого года и будет включать лекции, семинары, групповые занятия и практический опыт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Akademiyada növbəti qəbulun açılış mərasimi keçirilib

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