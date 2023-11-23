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В Военно-воздушных силах состоялась церемония выпуска

В Военно-воздушных силах состоялась церемония выпуска В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Учебно-тренировочном центре Военно-воздушных сил состоялась церемония выпуска "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".
Армия
23 ноября 2023 г. 10:51
В Военно-воздушных силах состоялась церемония выпуска

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Учебно-тренировочном центре Военно-воздушных сил состоялась церемония выпуска "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности нашей страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии рассказали о важности проведения подобных курсов в совершенствовании знаний и навыков военнослужащих, пожелали выпускникам курса успехов в дальнейшей службе.

Затем успешно окончившим курс были вручены сертификаты.

В заключение состоялся торжественный проход личного состава перед трибуной, было сделано фото на память.

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