В Военно-морских силах Азербайджана проведен очередной этап командно-штабных военных игр

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Очередной этап продолжающихся в масштабе Вооруженных сил командно-штабных военных игр проведен в Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Руководящий состав министерства обороны из командного пункта управления наблюдал за маневрами сил и средств, выполняющих учебные задачи на морском полигоне, а также боевыми стрельбами.

Согласно сценарию, были выполнены учебные задачи по планированию операций группы кораблей ВМС по защите энергетических инфраструктур в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, а также при поддержке авиации проведена операции с боевой стрельбой по обезвреживанию террористическо-диверсионной группы условного противника и уничтожению ее временной базы.

В ходе учений, проводимых с привлечением личного состава сил специального назначения, боевых кораблей, катеров и вертолетов, были уничтожены цели условного противника и успешно выполнены все поставленные задачи.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил боеспособность, практические действия и уровень морально-психологической подготовки подразделений.