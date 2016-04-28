Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 25-27 апреля в Военно-морских силах Азербайджана прошли командно-штабные учения на тему "Управление силами, планирование и ведение боевой деятельности для пресечения агрессий и угроз, направленных на территориальную целостность страны, морскую энергетическую инфраструктуру и свободное пароходство".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Во время учений были прослежены действия корабельно-ударных групп отряда боевых кораблей Военно-морских сил Азербайджанской Республики, а также отработка планирования совместных действий по защите энергетической инфраструктуры, обеспечения взаимодействия штабов разных уровней, налаживание взаимодействия и совместная борьба против диверсионно-террористических групп в операционной зоне Каспийского моря.