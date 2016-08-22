В Военно-морских силах Азербайджана начались командно-штабные учения

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева и в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки, 22 августа в Военно-морских силах начались командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны посетило базу Военно-морских сил, почтило память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложив венок к его памятнику, возвышенному перед зданием штаба воинской части.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов посетил пункт постоянного базирования военных кораблей Военно-морских сил, проверил уровень боевой готовности кораблей и личного состава. Исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами, капитан 1-го ранга Хиджран Рустамзаде доложил о решении по приведению в состояние полной боевой готовности сил и средств.

Министр обороны посетил командный пункт, где он был проинформирован об общей готовности кораблей, участвующих в учениях, оперативной обстановке в азербайджанском секторе Каспийского моря и управлении Военно-морскими силами.

Основной целью учений, в которых задействованы силы и средства Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, а также ракетных войск и артиллерии является планирование совместных действий по защите энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря.

Учения, состоящие из нескольких этапов, завершатся 25-го августа.