В ВМС Азербайджана завершены командно-штабные учения

В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Военно-морских силах (ВМС) завершились командно-штабные учения.

В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Военно-морских силах (ВМС) завершились командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, корабли, покинувшие порт по тревоге, встали на якорь в азербайджанском секторе Каспийского моря и организовали охрану энергетической инфраструктуры.

На учениях с боевыми стрельбами наши военные моряки высокопрофессионально выполнили задачи по уничтожению надводных средств нападения, плавучих мин и воздушных целей, а также диверсионно-террористических групп условного противника.

На учениях, проведенных в целях совершенствования навыков командиров и штабных офицеров по организации боевых действий, в том числе управления силами в бою, были успешно выполнены все поставленные задачи.