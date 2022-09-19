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В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения

В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Военно-морских силах проводятся командно-штабные учения.
Армия
19 сентября 2022 г. 17:49
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения

Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Военно-морских силах проводятся командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На брифинге в связи с началом учений командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров заслушал доклады о ходе учений и предстоящих задачах.

Было отмечено, что основной целью учений является совершенствование практических навыков командиров и штабных офицеров по оперативному принятию решений и эффективному применению имеющихся сил в различных условиях, возникающих при организации и ведении боя, в том числе повышение знаний и навыков личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri təlim keçirir

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