В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения

Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Военно-морских силах проводятся командно-штабные учения.

Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Военно-морских силах проводятся командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На брифинге в связи с началом учений командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров заслушал доклады о ходе учений и предстоящих задачах.

Было отмечено, что основной целью учений является совершенствование практических навыков командиров и штабных офицеров по оперативному принятию решений и эффективному применению имеющихся сил в различных условиях, возникающих при организации и ведении боя, в том числе повышение знаний и навыков личного состава.