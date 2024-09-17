В ВМС проводится курс "Обезвреживание взрывоопасных боеприпасов"

Согласно плану подготовки на 2024 год, с группой личного состава морского спецназа Военно-морских сил (ВМС) проводится курс "Обезвреживание взрывоопасных боеприпасов".

Согласно плану подготовки на 2024 год, с группой личного состава морского спецназа Военно-морских сил (ВМС) проводится курс "Обезвреживание взрывоопасных боеприпасов".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что в соответствии с планом курса на морской фазе выполняются задачи по обнаружению донных мин, всех видов взрывоопасных боеприпасов, установленных условными террористическими группами, и взрывных устройств, изготовленных кустарным способом, а также задачи по выведению их на поверхность и уничтожению взрывом и поджогом с учетом правил техники безопасности.

Основной целью курса является приведение боевой подготовки подразделений в соответствие с современными требованиями, а также совершенствование практических навыков военнослужащих и навыков эффективного использования нового инженерного оборудования в соответствии с требованиями времени.