О нас

В ВМС проводится "Базовый курс морских коммандос"

В ВМС проводится "Базовый курс морских коммандос" Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в ВМС проводится "Базовый курс морских коммандос".
Армия
27 октября 2022 г. 11:08
В ВМС проводится Базовый курс морских коммандос

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в ВМС проводится "Базовый курс морских коммандос".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом, военнослужащие в процессе инженерно-саперной подготовки теоретически и на практике изучают характеристики взрывных устройств, осваивают правила их применения.

Кроме того, в ходе курса с участниками проводятся занятия по военной топографии, скалолазанию, огневой, физической подготовке и другим дисциплинам.

Окончившим курс военнослужащим будут вручены сертификаты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоMarines Commando Basic Course being held in Azerbaijan Naval Forces 
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Dəniz Qüvvələrində “Dəniz təməl komando kursu” keçirilir

Самое читаемое

«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi