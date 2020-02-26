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В ВМС Азербайджана обсудили проведение международного конкурса "Кубок моря"

В ВМС Азербайджана обсудили проведение международного конкурса

26 февраля в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась рабочая встреча по планированию международного конкурса "Кубок моря", который будет проводиться в рамках "Армейских международных игр – 2020" в территориальных водах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи, проведенной с участием делегаций Азербайджана, России и Ирана, была подчеркнута важность организации конкурса, обсуждены вопросы и подготовительные работы, которые предстоит выполнить.

По итогам встречи был подписан протокол.

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