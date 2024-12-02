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В ВМС Азербайджана состоялся выпуск базового курса водолазов

В ВМС Азербайджана состоялся выпуск базового курса водолазов В военной части "N" Военно-морских сил армии Азербайджана прошла церемония выпуска слушателей "Базового курса водолазов".
Армия
2 декабря 2024 г. 14:04
В ВМС Азербайджана состоялся выпуск базового курса водолазов

В военной части "N" Военно-морских сил армии Азербайджана прошла церемония выпуска слушателей "Базового курса водолазов".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, мероприятие было организовано в соответствии с приказом первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба.

В курсах приняли участие морские спецназовцы Военно-морских сил и военнослужащие Сил специального назначения.

В рамках курса военнослужащие освоили профессиональные навыки водолазного дела, выполняя задачи различной сложности. Участники программы приобрели практический опыт, включая участие в поисково-спасательных операциях и выполнение других специализированных задач.

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Версия на азербайджанском языке "Təməl dalğıc kursu"nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

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