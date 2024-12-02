В ВМС Азербайджана состоялся выпуск базового курса водолазов

В военной части "N" Военно-морских сил армии Азербайджана прошла церемония выпуска слушателей "Базового курса водолазов".
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, мероприятие было организовано в соответствии с приказом первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба.
В курсах приняли участие морские спецназовцы Военно-морских сил и военнослужащие Сил специального назначения.
В рамках курса военнослужащие освоили профессиональные навыки водолазного дела, выполняя задачи различной сложности. Участники программы приобрели практический опыт, включая участие в поисково-спасательных операциях и выполнение других специализированных задач.