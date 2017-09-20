В ВМС Азербайджана состоялась встреча с экипажами военных кораблей Каспийской флотилии России

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась рабочая встреча находящихся с дружеским визитом в Баку экипажей военных кораблей Каспийской флотилии России и представителей Военно-морских сил Азербайджана.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи, проведенной в штабе ВМС, были обсуждены дружеские отношения между Военно-морскими силами Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.