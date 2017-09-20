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    В ВМС Азербайджана состоялась встреча с экипажами военных кораблей Каспийской флотилии России

    Обсуждены дружеские отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес
    © Mod.gov.az

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась рабочая встреча находящихся с дружеским визитом в Баку экипажей военных кораблей Каспийской флотилии России и представителей Военно-морских сил Азербайджана.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встречи, проведенной в штабе ВМС, были обсуждены дружеские отношения между Военно-морскими силами Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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