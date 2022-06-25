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В ветеранской организации прошла конференция по случаю Дня Вооруженных Сил

В ветеранской организации прошла конференция по случаю Дня Вооруженных Сил По инициативе Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики состоялась конференция, посвященная 26 июня - Дню Вооруженных сил.
Армия
25 июня 2022 г. 17:52
В ветеранской организации прошла конференция по случаю Дня Вооруженных Сил

По инициативе Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики состоялась конференция, посвященная 26 июня - Дню Вооруженных сил.

Как сообщает Report, в мероприятии, направленном на поддержку азербайджанской армии, приняли участие родители шехидов, ветераны, представители НПО и общественности.

Открывая конференцию, заместитель председателя организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник в запасе Джалил Халилов рассказал об истории создания, формирования, боевом пути и текущем состоянии азербайджанской армии.

Председатель организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 100-летний ветеран Второй мировой войны Фатма Саттарова заявила, что гордится патриотически настроенными сыновьями и дочерями Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVeteranlar Təşkilatında Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə konfrans keçirilib

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