В ветеранской организации прошла конференция по случаю Дня Вооруженных Сил

По инициативе Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики состоялась конференция, посвященная 26 июня - Дню Вооруженных сил.

По инициативе Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики состоялась конференция, посвященная 26 июня - Дню Вооруженных сил.

Как сообщает Report, в мероприятии, направленном на поддержку азербайджанской армии, приняли участие родители шехидов, ветераны, представители НПО и общественности.

Открывая конференцию, заместитель председателя организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник в запасе Джалил Халилов рассказал об истории создания, формирования, боевом пути и текущем состоянии азербайджанской армии.

Председатель организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 100-летний ветеран Второй мировой войны Фатма Саттарова заявила, что гордится патриотически настроенными сыновьями и дочерями Азербайджана.