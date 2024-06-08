Тренинговая группа НАТО провела в Управлении военной полиции в Баку учебный курс

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен в Баку курс с участием лич

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен в Баку курс с участием личного состава Управления военной полиции.

Об этом Reoprt сообщили в Министерстве обороны.

В ходе курса инструкторы мобильной тренинговой группы подробно проинформировали слушателей об организации деятельности военной полиции в соответствии со стандартами НАТО, были представлены брифинги и на другие темы.

В ходе курса военнослужащие выполнили различные задачи в группах.