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В Управлении военной полиции минобороны проведены учебно-методические сборы

В Управлении военной полиции минобороны проведены учебно-методические сборы В Управлении военной полиции министерства обороны состоялись учебно-методические сборы.
Армия
7 июля 2023 г. 12:45
В Управлении военной полиции минобороны проведены учебно-методические сборы

В Управлении военной полиции министерства обороны состоялись учебно-методические сборы.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На сборах с участием командиров воинских частей, находящихся в подчинении Управления военной полиции, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя свободы, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На сборах были заслушаны доклады об организации подразделениями военной полиции патрульной службы на контрольно-пропускных пунктах в первом полугодии текущего года, охране объектов, распределении движения военных транспортных средств, обеспечении безопасного движения колонн и других задачах, были также обсуждены мероприятия на предстоящий учебный период.

Были переданы поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о более качественной организации деятельности комендантской службы подразделений военной полиции и повышении бдительности на освобожденных территориях в течение очередного учебного периода.

В заключение вниманию участников сборов было представлено показательное занятие по огневой подготовке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsində təlim toplanışı keçirilib

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