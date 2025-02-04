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В Университете национальной обороны состоялся первый выпуск "Курса штабных офицеров"

В Университете национальной обороны состоялся первый выпуск "Курса штабных офицеров" В Институте военного управления Университета национальной обороны состоялось мероприятие, посвященное первому выпуску "Курса штабных офицеров".
Армия
4 февраля 2025 г. 19:10
В Университете национальной обороны состоялся первый выпуск Курса штабных офицеров

В Институте военного управления Университета национальной обороны состоялось мероприятие, посвященное первому выпуску "Курса штабных офицеров".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятии ректор Университета национальной обороны генерал-майор Гюндюз Абдулов от имени руководства Минобороны поздравил офицеров, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов.

Генерал-майор Г. Абдулов подробно проинформировал участников мероприятия о проводимых в Азербайджанской Армии реформах, в том числе о новой системе военного управленческого образования, отметив, что "Курс штабных офицеров" будет играть важную роль в подготовке офицеров к служебным обязанностям.

В завершение выпускникам были вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Müdafiə Universitetinin “Qərargah zabiti kursu”nun ilk buraxılışı olub

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