В Университете национальной обороны состоялся первый выпуск "Курса штабных офицеров"

В Институте военного управления Университета национальной обороны состоялось мероприятие, посвященное первому выпуску "Курса штабных офицеров".

В Институте военного управления Университета национальной обороны состоялось мероприятие, посвященное первому выпуску "Курса штабных офицеров".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятии ректор Университета национальной обороны генерал-майор Гюндюз Абдулов от имени руководства Минобороны поздравил офицеров, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов.

Генерал-майор Г. Абдулов подробно проинформировал участников мероприятия о проводимых в Азербайджанской Армии реформах, в том числе о новой системе военного управленческого образования, отметив, что "Курс штабных офицеров" будет играть важную роль в подготовке офицеров к служебным обязанностям.

В завершение выпускникам были вручены сертификаты.